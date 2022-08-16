В Минпромторге планируют заменить второго летчика роботом

В кабинах самолетов российских компаний может остаться всего по одному пилоту. В Минпромторге хотят заменить второго летчика роботом.

Тендер на создание такой системы искусственного интеллекта уже объявлен. Цена контракта – почти три миллиарда рублей. Специалисты говорят, создать такую систему возможно, но главным в кабине все равно останется человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.