"Москва и мир": благоустройство набережной возле Ленинградского моста и взрыв в Ереване

Начались работы по благоустройству набережной возле Ленинградского моста. Мэр Москвы озвучил планы развития Левобережного района. Так, к 2022 году по новому московскому стандарту отремонтируют здание детской поликлиники на Смольной улице.

А с 2025 по 2028 годы в Левобережном по программе реновации расселят 12 жилых домов. Жители переедут в новостройки на Фестивальной улице. В перспективе в районе планируют реорганизовать грузовой порт возле Северного речного вокзала и создать единую пешеходную набережную. Возрождение Северного речного вокзала – одно из главных достижений района за последние годы. Специалисты привели в порядок фасад здания вокзала, 17 причалов и парк. Также в Левобережном открыли станцию метро "Беломорская", общественный центр на месте старого кинотеатра "Нева", построили новые школы и детские сады, реконструировали Ленинградское шоссе и обустроили зону отдыха на берегу Химкинского водохранилища.

За неделю заболеваемость COVID-19 в России увеличилась почти на 50%, сообщили в Оперштабе. Около 25 тысяч случаев заражения инфекцией выявили в стране за прошедшие сутки, из них более пяти тысяч заболевших – в Москве. Новый всплеск заболеваемости связан с распространением подвариантов штамма "Омикрон", они очень заразны. Минздрав настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и ревакцинироваться раз в полгода. Вирусологи советуют сделать прививку до начала эпидсезона, так как, по прогнозам, в России осенью будет еще и вспышка гриппа.

По мнению специалистов, одновременное заражение ковидом и гриппом может вызывать более тяжелое течение болезни. Кроме того, в стране готовятся к новым возможным случаям оспы обезьян. Пока в России заболел только один человек. В Москве создали экспресс-тесты для выявления инфекции, скоро начнутся клинические испытания. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, оно чаще всего встречается в Центральной и Западной Африке, но в 2022 году им массово начали болеть по всему миру.

Взрыв на оптовом рынке в Ереване не был терактом. Глава МЧС Армении исключил такую возможность. А служба национальной безопасности страны призвала граждан не распространять слухи о террористической угрозе. По последним данным, погибли в результате взрыва шесть человек. Более 60 человек с ранениями попали в больницу, на лечении остается 21 человек.

Как уточнили в мэрии Еревана, на рынке недалеко от центра города взорвался склад пиротехники. После начался сильный пожар. Пиротехника стала детонировать, что затрудняло тушение. Часть одного из зданий рынка оказалась разрушена. Идут поисково-спасательные работы. Специалистам мешают сильная задымленность и обломки. Тяжелую технику не применяют, поскольку под завалами могут быть люди. Спасателям помогают местные жители. Утром на месте ЧП побывал премьер-министр Армении Никол Пашинян.