Круглогодичный парк на высоте 6 метров откроют в Москве

На месте бывшего монорельса в столице появится круглогодичный парк, проложенный на высоте 6 метров. Он свяжет 5 районов Москвы. Бывшие станции превратят в двухэтажные павильоны с кафе, ресторанами, выставочными пространствами и площадками для мастер-классов.

Площадь нового общественного пространства превысит 40 тысяч квадратных метров. Здесь оборудуют беговую дорожку, прогулочные аллеи и зоны отдыха с цветниками. Идею создания парка поддержали более 70% москвичей на портале "Активный гражданин".

