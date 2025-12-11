На Манежной площади появился новый новогодний декор

Столица радует горожан новогодним декором. На Манежной площади, главной локации проекта "Зима в Москве", появились ростовые фигуры детей, словно сошедшие с советских открыток. Композиция получилась очень живой и красочной.

Там же можно увидеть веселых снеговиков, нарядные елки и павильоны, украшенные гирляндами и шарами. Гости и жители столицы смогут сделать на улицах города много красивых фотографий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

