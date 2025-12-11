Форма поиска по сайту

11 декабря, 23:45

Город

На Манежной площади появился новый новогодний декор

"Электротеатр Станиславский" представит спектакль "Марьино поле"

В храме Христа Спасителя прошла презентация книги-альбома "Москва Православная – 2025"

Автомобиль сбил двух пешеходов в столичном районе Отрадное

Витрины в Москве украсили к Новому году

Камеры ЦОДД начали фиксировать водителей, которые мешают проезду

С 102-летнего ветерана потребовали 400 тыс рублей после ДТП в Москве

В "Лужниках" открыли ледовое пространство площадью 16 тыс квадратных метров

В столице полностью обновили электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии метро

"Новости дня": электробусы вышли на два маршрута на западе и юго-востоке Москвы

Столица радует горожан новогодним декором. На Манежной площади, главной локации проекта "Зима в Москве", появились ростовые фигуры детей, словно сошедшие с советских открыток. Композиция получилась очень живой и красочной.

Там же можно увидеть веселых снеговиков, нарядные елки и павильоны, украшенные гирляндами и шарами. Гости и жители столицы смогут сделать на улицах города много красивых фотографий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоАлексей Лазаренко

