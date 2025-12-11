Спектакль "На Руси хорошо" покажут в Театре имени Ермоловой 11 декабря

На основной сцене Театра имени Ермоловой 11 декабря покажут спектакль "На Руси хорошо" по мотивам поэмы писателя Николая Некрасова.

Постановка начинается с музыкальной репетиции. Рок-группа из семи простых рабочих после смены собирается вместе в одном из помещений промзоны. Они являются современными прототипами семерых персонажей из поэмы Некрасова. Спектакль начнется в 19:00.

