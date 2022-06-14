Туристический сервис Russpass подготовил специальные предложения для участников Московской недели моды. Для гостей сделают особые условия, скидки и бонусы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, спецпредложения будут действовать в 40 ресторанах и 16 отелях. Для этого участникам недели моды отправят рассылку, где будет весь перечень бонусов от партнеров программы.

Забронировать гостиницу из этого списка и изучить все предложения можно на сайте Russpass. Там появилась отдельная страница, посвященная Московской неделе моды.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.