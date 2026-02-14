В Москве обнаружен клад со старинными серебряными монетами

В историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной в Москве обнаружен уникальный клад из серебряных монет. Находка была сделана в ходе реставрационных работ.

По предварительным данным, клад датируется рубежом 16–17 веков и насчитывает около 20 тысяч серебряных чеканных монет, известных как "чешуйки". Монеты находились в керамическом сосуде, который, несмотря на многовековое пребывание в конструкциях здания, сохранился вместе с содержимым в отличном состоянии.

