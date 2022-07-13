"Москва Медиа" пригласила творческих москвичей в "Музеон" в эти выходные

"Москва Медиа" в эти выходные приглашает творческих москвичей в "Музеон". Там открывается медиафестиваль "Твоя Москва". До конца месяца в парке будут проходить мастер-классы и лекции лучших спикеров.

Так, главный продюсер холдинга Дмитрий Грачев расскажет о будущем киноиндустрии, о перспективах киноплатформ и кинотеатров. Ведущий Станислав Кулик поделится секретами постановки речи. А психолог Елена Новоселова научит, как чувствовать себя максимально счастливым в мегаполисе. Участие бесплатное, надо только зарегистрироваться.

Кроме того, до 22 июля можно попытать удачу в творческом конкурсе. Нужно прислать не более двух фоторабот о том, как менялась столица последние 10 лет. Снимки покажут на медиафестивале, телеканале Москва 24 и в соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.