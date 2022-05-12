В Москве разрешили продажу алкоголя на летних верандах кафе

До конца года в Москве разрешили торговать алкоголем на летних верандах. Раньше за такую продажу предпринимателям грозил штраф – от 100 до 150 тысяч рублей.

Почему решили снять ограничение? И как столичные кафе готовятся к летнему сезону? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.