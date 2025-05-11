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11 мая, 18:30

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Пешеходный мост "Багратион" закроется на реконструкцию с 12 мая

Пешеходный мост "Багратион" закроется на реконструкцию с 12 мая

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Пешеходный мост "Багратион" закроется на реконструкцию с 12 мая, сообщили в Дептрансе. На время работ можно будет воспользоваться Филевской линией метро, МЦК и МЦД-4. Также для пассажиров работает первый маршрут регулярного речного электротранспорта.

На станции метро "Рязанский проспект" ремонтируют путевые стены. Работы проходят ночью, когда в подземке нет пассажиров. Специалисты заменят керамическую плитку и мрамор. При этом внешне новый материал не будет отличаться от старого. Кроме того, стены обновят также на "Третьяковской", "Беговой", а также на платформе "Бибирево".

Пляжная зона появилась в Парке Горького на Пионерском пруду. Теперь там можно будет не только погулять у воды, но и отдохнуть. Летом позагорать жители и гости Москвы смогут искупаться: для этого пруд тщательно очистили.

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