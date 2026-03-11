Крупный технопарк создадут на месте промзоны "Огородный проезд"

Крупный технопарк создают на месте бывшей промзоны "Огородный проезд" в Москве. Территорию площадью свыше 330 гектаров полностью реорганизуют. Промзона находится на северо-востоке столицы и охватывает Бутырский район и Марьину Рощу.

Там уже возвели 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и 2 бизнес-центра. Всего построят 2 миллиона квадратных метров жилья, 4 образовательных комплекса, детский сад, 2 спорткомплекса и 7 многофункциональных центров.

