11 марта, 11:15

Город

Крупный технопарк создадут на месте промзоны "Огородный проезд"

Крупный технопарк создадут на месте промзоны "Огородный проезд"

Собянин: выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 11 марта

Более 1,5 млн детей посещают кружки и секции в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 11 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 75% 11 марта

Речной московский транспорт завершил зимнюю навигацию

"Новости дня": в СВАО построят 17 домов по программе реновации

"Новости дня": парк "Яуза" после обновления стал местом для прогулок и спорта

Крупный технопарк создают на месте бывшей промзоны "Огородный проезд" в Москве. Территорию площадью свыше 330 гектаров полностью реорганизуют. Промзона находится на северо-востоке столицы и охватывает Бутырский район и Марьину Рощу.

Там уже возвели 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и 2 бизнес-центра. Всего построят 2 миллиона квадратных метров жилья, 4 образовательных комплекса, детский сад, 2 спорткомплекса и 7 многофункциональных центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

видео

