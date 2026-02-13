Собянин: в Зеленограде появится промышленно-производственный комплекс

Новый промышленно-производственный комплекс "Технопарк "707" появится в районе Крюково в Зеленограде. Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на площадке организуют производства по выпуску столярных изделий, товаров легкой промышленности, продукции для строительства домов – оконных блоков и кровельных материалов. Всего планируют разместить 16 цехов. Появится 300 новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.