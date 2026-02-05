Причал "Лужники – Центральный" обновили в Москве

В рамках благоустройства первого этапа Олимпийского комплекса "Лужники" обновили причал "Лужники – Центральный". Для речного транспорта создали всю необходимую инфраструктуру, установили арт-объект с надписью "Лужники", провели дополнительное озеленение и ремонт гранита.

Также на причале установили лавки, чтобы создать амфитеатр, где посетители могли бы отдыхать и наслаждаться видом на воду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.