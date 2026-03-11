11 марта, 07:15Транспорт
Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить для владельцев безлимитных абонементов
Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить, но при одном условии. При себе у пассажира должен быть безлимитный абонемент. Такую инициативу предложили в Госдуме.
По мнению депутатов, пассажир может забыть или не успеть приложить карту к валидатору. Однако сам проезд он уже оплатил заранее при покупке абонемента. Поэтому штраф в такой ситуации они считают несправедливым.
