Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить для владельцев безлимитных абонементов

Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить, но при одном условии. При себе у пассажира должен быть безлимитный абонемент. Такую инициативу предложили в Госдуме.

По мнению депутатов, пассажир может забыть или не успеть приложить карту к валидатору. Однако сам проезд он уже оплатил заранее при покупке абонемента. Поэтому штраф в такой ситуации они считают несправедливым.

