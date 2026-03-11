Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 07:15

Транспорт

Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить для владельцев безлимитных абонементов

Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить для владельцев безлимитных абонементов

Трамваи маршрута № 6 задерживаются на улице Свободы

В Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему "Такси нашего города"

В России могут ограничить цены на такси во время непогоды

"Новости дня": 54 пригородных автобусных маршрута войдут в транспортную систему Москвы

Новости регионов: Магаданскую область накрыли сильные метели

Вывозные рейсы из Дубая и Дохи прибудут в Москву 10 марта

Москвичи раскрыли схему парковки за чужими шлагбаумами

Новости мира: новые рейсы могут запустить между Россией и Хайнанем

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

Штраф за безбилетный проезд в Москве могут отменить, но при одном условии. При себе у пассажира должен быть безлимитный абонемент. Такую инициативу предложили в Госдуме.

По мнению депутатов, пассажир может забыть или не успеть приложить карту к валидатору. Однако сам проезд он уже оплатил заранее при покупке абонемента. Поэтому штраф в такой ситуации они считают несправедливым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоНаиль ГубаевПолина Брабец

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика