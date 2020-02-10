В МЧС опровергли информацию об аномалии в районе строительства Юго-Восточной хорды

Сообщения о резком скачке радиации на юго-востоке Москвы опровергли в МЧС. Информация не подтвердилась, но успела распространиться по соцсетям.

Самым пугающим стал пост муниципального депутата района Печатники. Он сообщил о 60-кратном превышении нормы. По его словам, аномалию зафиксировали там, где планируется строительство Юго-Восточной хорды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.