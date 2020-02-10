Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Храм Христа Спасителя в Москве проверяют после сообщения о "минировании", рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Накануне полиция проверила поезд Кишинев – Москва на предмет взрывных устройств. Неизвестный сообщил, что существует угроза взрыва состава, который прибыл на 15-й путь Киевского вокзала.

6 февраля людей эвакуировали из торгового центра "Город" и из нескольких школ в Москве из-за сообщений о "минировании".

Волна "минирований" началась в столице в ноябре прошлого года. Анонимы отправляют письма с угрозами взрывов на электронную почту судов, вузов, торговых центров и школ. Ни одна из тревог не подтвердилась.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.