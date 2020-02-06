Несколько школ и ТЦ "Город" "заминировали" в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Людей эвакуировали из торгового центра "Город" и из нескольких школ в Москве из-за сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сейчас из этих учреждений эвакуировали несколько сотен человек, туда следуют представители экстренных служб", – сказал собеседник агентства.

Накануне все московские вузы, включая МГУ, получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. А днем ранее эвакуацию провели в Кунцевском, Савеловском, Щербинском, Останкинском и Чертановском районных судах.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.