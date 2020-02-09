Полиция проверила поезд Кишинев – Москва на предмет взрывных устройств

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Сотрудники полиции проверили поезд, который прибыл в столицу из Кишинева.

"Полицейские проверили состав поезда, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Ранее сообщалось, что существует угроза взрыва состава, который прибыл на 15-й путь Киевского вокзала.

Оказалось, что тревогу поднял один из пассажиров, который заподозрил, что в сумке спутника находится взрывчатка.

Прибывший на Киевский вокзал поезд проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Волна "минирований" началась в столице в ноябре прошлого года. Анонимы отправляли письма с угрозами взрывов на электронную почту судов, вузов, торговых центров и школ. Ни одна из тревог не подтвердилась.