Все станции метро, ряд вокзалов и судов "заминировали" в Москве

Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили анонимные сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что речь идет о Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах. Письма с угрозами также поступили в Басманный, Мещанский, Зеленоградский, Савеловский, Кунцевский, Коптевский и Тверской суды.

Аналогичные сообщения получили и торговые центры "Леруа Мерлен" в Химках, Пушкине, Красногорске и Ногинске. К зданиям вызваны сотрудники полиции и кинологические службы.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.