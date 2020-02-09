Прибывший в Москву из Кишинева поезд проверяют после сообщений об угрозе взрыва

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде следованием Кишинев – Москва. Состав уже прибыл на Киевский вокзал столицы, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас поезд находится на 15-м пути. Личность информатора устанавливается.

"В настоящее время полицейские проверяют состав", – говорится в сообщении.

Волна "минирований" началась в столице в ноябре прошлого года. Анонимы отправляли письма с угрозами взрывов на электронную почту судов, вузов, торговых центров и школ. Ни одна из тревог не подтвердилась.

Из-за подобных рассылок в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения с угрозами. Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.