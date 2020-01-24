Собянин пообещал рекультивировать территорию около ЮВХ

портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин пообещал рекультивировать территорию вблизи Юго-Восточной хорды (ЮВХ), ликвидировав пятна радиоактивного заражения, которые остались от деятельности Московского завода полиметаллов. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.

"Речь идет о сложнейшем и дорогостоящем проекте – трассе длиной 28 километров с мостом через Москву-реку и десятками многоуровневых развязок. Восток и юго-восток Москвы традиционно страдают от отсутствия поперечных дорожных связей. Зато здесь в избытке промзоны и железнодорожные ветки, разрывающие ткань города на мелкие куски", – написал мэр.

По словам Собянина, ЮВХ позволит водителям избежать крюка 10–15 километров через МКАД, они попадут в соседний район более быстрым и коротким путем. Кроме того, ЮВХ замкнет новое хордовое кольцо в средней части столицы, убрав множество автомобилей с МКАД и ТТК и разгрузив вылетные магистрали.

"Строительство трассы в сложившемся городе никогда не проходит гладко. Но в случае с ЮВХ мы столкнулись с уникальной, из ряда вон выходящей проблемой – радиоактивными отходами, которые в 50–60-х годах Московский завод полиметаллов складировал на своем заднем дворе ", – написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что во время строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг и в случае обнаружения даже малейших следов радиации загрязненные грунты будут вывезены из Москвы и помещены в специальные хранилища.

Также на склоне Москвы-реки, за территорией завода обнаружили пятна радиоактивного заражения, оставшиеся от деятельности Московского завода полиметаллов. Сам завод, по словам мэра, ничего не делает для ликвидации экологического ущерба.

В связи с этим, как отметил Собянин, власти города в ближайшее время заключат договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы города.

Ранее сообщалось, что образованное тремя хордами (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной) и Южной рокадой дорожное кольцо Москвы могут замкнуть к началу 2023 года.

29 ноября Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы. На открытии мэр отметил, что мост по большому счету закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды.

Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.

20 миллиардов рублей может сэкономить город, если каждый его житель будет проводить в дороге всего на минуту меньше. Создание качественной транспортной инфраструктуры сейчас в приоритете градостроительной политики. В Москве утверждена программа строительства метро до 2025 года, ежегодно в столице строится не менее 100 километров дорог, а также 20-30 тоннелей, эстакад и дорожных развязок. Помимо транспорта, доступней должно стать и жилье, чтобы москвичи могли жить неподалеку от работы.

