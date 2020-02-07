Путепроводу на Комсомольской площади вернут задуманный архитектором Щусевым облик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Путепровод на Комсомольской площади после реконструкции получит архитектурный облик, который был изначально задуман архитектором Алексеем Щусевым. Кроме того, увеличение количества железнодорожных путей с двух до четырех обеспечит полноценную работу МЦД, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, важным этапом для развития МЦД является соединение железнодорожной инфраструктуры Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов на Каланчевском путепроводе.

"В проекте мы предлагаем вернуться к первоначальным эскизам Щусева и сделать высокие изогнутые металлические фермы. С технической точки зрения конструкция путепровода станет более прочной, чтобы выдержать увеличившуюся нагрузку", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Движение по МЦД открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 58 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы диаметров удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.

Ранее в столице завершился краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры". На специальном интернет-портале жители столицы могли оставить собственные предложения по улучшению МЦД. Идеи подали более 17 тысяч пользователей.