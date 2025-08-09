Форма поиска по сайту

09 августа, 16:00

События

Фестиваль "Русское поле" собрал участников из 62 регионов страны

Фестиваль "Русское поле" собрал участников из 62 регионов страны

XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" прошел в парке Победы на Поклонной горе. Мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Фестиваль собрал более 1,5 тысячи участников из 62 регионов страны. Посетители смогли побывать на 12 тематических площадках, где можно было увидеть национальные костюмы, ремесла, узнать об особенностях быта и многое другое. А на площадке "Поле славы" прошли интерактивные показы с участием военно-исторических реконструкторов.

Также не обошлось без рекордов: на фестивале сварили самую большую в мире кастрюлю рассольника объемом 1 940 литров.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на мероприятии и пообщалась с гостями и участниками.

городфестивалиМосква онлайнТатьяна Сальниковавидео

