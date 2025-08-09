В столице открылись 11 площадок форума "Москва 2030"

В столице открылись 11 флагманских площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие в этом году сосредоточено на человеке будущего, который определяет вектор развития города.

В частности, в области кибербезопасности и финансовой грамотности, квиз на эту тему пройдет в парке искусств "Музеон". В "Манеже" начнется необычная лекция о четвероногих пассажирах городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.