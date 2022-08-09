Территорию по берегам реки Ржавки закончат благоустраивать в Зеленограде

В районе Савелки в Зеленограде заканчивают благоустраивать территорию по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А. Укрепляют откосы, прокладывают пешеходные маршруты, устанавливают опоры освещения. Высаживают новые деревья и кустарники.

Была поставлена задача – создать благоустроенное пространство для жителей района Савелки. Теперь есть дорожки для прогулок, зеленые насаждения, много малых архитектурных форм, детские площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.