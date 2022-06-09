Портрет Петра I показали на Останкинской телебашне

Останкинская башня предстала перед москвичами в непривычном облике. На ее фасаде высветился огромный портрет Петра I. Новую иллюминацию приурочили к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Особенно широко юбилей отметят в Санкт-Петербурге.

Но не меньше тематических мероприятий и выставок запланированы в Москве 9 июня. А с 21:00 до 23:00 на Останкинской телебашне должны включить белую подсветку – в честь знаменитых белых ночей Петербурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.