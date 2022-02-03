В Москве увеличили число операторов горячей линии 122

В Москве в связи с ростом заболевания COVID-19 число операторов на горячей линии 122 увеличено до 7 тысяч. Также на линии работает голосовой помощник.

Виртуальный оператор может записать на прием к врачу, перенести или отменить запись. Он также проконсультирует по вопросам вакцинации и проинформирует о том, как прикрепиться к поликлинике.

Тем, кто не дождался ответа специалиста из-за высокой нагрузки на линию, операторы перезвонят. Для обратного звонка заявителям ничего делать не нужно, система сама найдет звонки, оставшиеся без ответа, и добавит их в базу операторов для обзвона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.