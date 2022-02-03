Территории возле четырех столичных ТПУ благоустроят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2022 году в Москве проведут благоустройство территорий в районе четырех транспортно-пересадочных узлов: "Савеловская", "Северянин – Ростокино", "Окружная" и "Рижская". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В рамках проектов приведем в порядок тротуары и обновим асфальтовое покрытие проезжей части, для автомобилистов организуем парковки с удобными заездами и выездами, парковочные карманы. Воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим ливневую канализацию и установим дополнительные дождевые решетки", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Помимо этого, продолжил чиновник, суммарно будет установлено порядка 500 уличных фонарей, в том числе контрастного освещения для лучше видимости пешеходных переходов. Остановки общественного транспорта заменят на современные с Wi-Fi и разъемами для зарядки устройств.

По словам Бирюкова, озеленение является важной составляющей при благоустройстве территорий возле ТПУ. Так, планируется высадить больше 100 деревьев и 800 кустарников, разбить газоны. Кроме того, от жилых домов к метро будут созданы пешеходные маршруты, появятся новые общественные пространства. Например, на Складочной улице в районе "Савеловской" обустроят сквер, а у ТПУ "Северянин – Ростокино" приведут в порядок детские и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.

