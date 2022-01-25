Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги второго сезона конкурса социальной рекламы "Твой взгляд".
По словам основателя центра современного искусства "Винзавод" Софьи Троценко, организаторы получили около 480 заявок из 48 вузов Москвы.
"Активное участие принимали студенты самых разных вузов: МИРЭА, ВШЭ, МГУ, РГУ имени Косыгина, РАНХиГС. Тема социальной рекламы оказалась очень интересной, невероятно востребованной, но не так проста, как сейчас нам в общем и целом может показаться", – отметила Троценко.
Руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин подчеркнул, что конкурс подходит для студентов и тех, кто создает новый креатив.
"Здесь очень важно, что мы видим новый подход, новый взгляд на вроде бы уже понятные, известные вещи. И это самое ценное, что есть в этом конкурсе", – сказал Шубин.
Конкурс "Твой взгляд" проводится при поддержке департамента с 2019 года.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года 460 учеников детских технопарков Москвы победили на национальных конкурсах и олимпиадах. В прошлом году количество технопарков в столице увеличилось до 21, а число индустриальных и образовательных партнеров приближается к 250. Кроме того, в технопарках создали 111 лабораторий, в них ведется обучение по 400 программам.
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