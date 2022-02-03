Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира сразу в двух категориях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Москва получила звание лучшего мегаполиса мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры, завоевав первое место в рейтинге ООН "Индекс процветания городов". Предварительные результаты исследования опубликованы на сайте программы ООН по населенным пунктам.
В категории "Развитие инфраструктуры" российская столица получила 83,2 балла, опередив Лондон (75,9) и Париж (76,3).
По качеству жизни Москва получила 68,3 балла, в то время как ближайшие преследователи – столицы Великобритании и Франции – набрали 61,59 и 57,16 балла соответственно.
В общем глобальном рейтинге городов, который учитывал такие параметры, как "продуктивность экономики", "равенство и интеграция в жизнь общества", "городское управление и законодательство" и "экологическая устойчивость", Москва заняла третье место из 29. Победителем стал Сингапур, а на втором месте расположился канадский Торонто.
Полная версия рейтинга будет представлена 31 марта.
Ранее Москва улучшила свои позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo в сфере безопасности, экологии и здравоохранения. Так, столица РФ переместилась с 260-го на 291-е место в индексе преступности (первое место в нем занимает наименее безопасный город). Пользователи посчитали Москву безопаснее Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Торонто, Берлина и Барселоны.
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