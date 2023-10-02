Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Отопление начнут включать в зданиях Москвы с 3 октября из-за понижения среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в первую очередь подача тепла возобновится в соцучреждениях, в том числе школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Параллельно отопление будут включать в жилых домах и офисах, а в последнюю очередь – в коммерческих зданиях и промышленных предприятиях.