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29 сентября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице

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Завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице. Торжественное открытие помещений приурочили к 215-летию со дня основания банного комплекса.

В порядок привели холлы первого мужского и высшего женского разрядов. В них входят зал отдыха, мыльное отделение и парная.

Под слоями краски реставраторы обнаружили исторические цвета, а также уникальные изображения героев мифов. А еще мастера воссоздали три мозаичных панно и восстановили интерьеры по архивным материалам XIX века.

Сандуновские бани – уникальный памятник, который с момента открытия в 1808 году сохраняет свою историческую функцию. Банный комплекс построил артист придворного театра Сила Сандунов.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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