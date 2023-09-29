29 сентября, 17:05Город
"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице
Завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице. Торжественное открытие помещений приурочили к 215-летию со дня основания банного комплекса.
В порядок привели холлы первого мужского и высшего женского разрядов. В них входят зал отдыха, мыльное отделение и парная.
Под слоями краски реставраторы обнаружили исторические цвета, а также уникальные изображения героев мифов. А еще мастера воссоздали три мозаичных панно и восстановили интерьеры по архивным материалам XIX века.
Сандуновские бани – уникальный памятник, который с момента открытия в 1808 году сохраняет свою историческую функцию. Банный комплекс построил артист придворного театра Сила Сандунов.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".