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29 сентября, 02:50

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"Мой район. Навигатор": в Москве завершили благоустройство у станции "Нагатинский Затон"

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили благоустройство у станции "Нагатинский Затон"

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У станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро завершили благоустройство территории. Пространство сделали комфортным для пешеходов, которых с открытием станции заметно прибавилось.

По итогам благоустройства расширили тротуары, обновили дорожное покрытие, улучшили уличное освещение и озеленили территорию. Площадь пешеходной зоны превысила 11,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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