"Мой район. Навигатор": в Москве завершили благоустройство у станции "Нагатинский Затон"

У станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро завершили благоустройство территории. Пространство сделали комфортным для пешеходов, которых с открытием станции заметно прибавилось.

По итогам благоустройства расширили тротуары, обновили дорожное покрытие, улучшили уличное освещение и озеленили территорию. Площадь пешеходной зоны превысила 11,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".