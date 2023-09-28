Собянин: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Основные работы на территории у 16 прудов-регуляторов в Марьине завершили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В ходе работ специалисты привели в порядок сами пруды и отремонтировали 15 мостов через водоемы. Также на прилегающих территориях улучшили уличное освещение, воздушные провода убрали под землю, тротуары расширили, установили пандусы для маломобильных граждан и лавочки, разбили газоны и цветники.

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