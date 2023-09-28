Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 04:05

Город

"Мой район. Навигатор": 23 граффити украсили трансформаторные будки в столице

"Мой район. Навигатор": 23 граффити украсили трансформаторные будки в столице

"Мой район. Навигатор": завершилось благоустройство территории у Коньковских прудов

"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

"Жизнь в большом городе": самокаты

Четырнадцать станций метро открыли в столице в этом году

Новости часа: в Москве ведется строительство новых корпусов городских стационаров

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Протяженность линий столичного метро увеличилась в 1,7 раза за 12 лет

Новости часа: Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

В этом году в столице трансформаторные будки украсили 23 ярких граффити. При создании макетов учли пожелания жителей районов, а также цвета близлежащих домов и детских площадок, чтобы изображение гармонировало с окружающей средой. Рисунки нанесли профессиональные художники.

Так, на здании трансформаторной подстанции на Ленинградском проспекте появилось граффити с пеликаном. Эта птица является символом милосердия, родительской любви, а также года педагога и наставника.

На стене другой подстанции изобразили энергокотов. Это персонажи из телеграмм-канала объединенной энергетической компании. Разработать рисунки помогли ученики школы № 1551.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика