"Мой район. Навигатор": 23 граффити украсили трансформаторные будки в столице

В этом году в столице трансформаторные будки украсили 23 ярких граффити. При создании макетов учли пожелания жителей районов, а также цвета близлежащих домов и детских площадок, чтобы изображение гармонировало с окружающей средой. Рисунки нанесли профессиональные художники.

Так, на здании трансформаторной подстанции на Ленинградском проспекте появилось граффити с пеликаном. Эта птица является символом милосердия, родительской любви, а также года педагога и наставника.

На стене другой подстанции изобразили энергокотов. Это персонажи из телеграмм-канала объединенной энергетической компании. Разработать рисунки помогли ученики школы № 1551.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".