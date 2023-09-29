Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Часть бывшей промзоны Грайвороново в столичном Рязанском районе станет современным кварталом. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что разнообразные предприятия составят почти половину возводимой недвижимости. По словам мэра, на территории можно будет комфортно жить и работать.

Градоначальник подчеркнул, что на площади 22,56 гектара появятся жилые дома, школа, детский сад, логистический комплекс, предприятия сферы торговли, услуг. Будут созданы около 3 тысяч рабочих мест.

Добавляется, что предполагаемый объем инвестиций – около 38 миллиардов рублей.

Собянин напомнил, что на данный момент одобрены и реализуются 44 проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые дадут не менее 110 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в проекты составит порядка 960 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемый участок в столичном районе Гольяново реорганизуют по программе КРТ. Там планируется возвести свыше 87 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в 6,95 миллиарда рублей.

До этого стало известно, что по программе КРТ в городе реорганизуют земельный участок в Дмитровском районе. В рамках редевелопмента построят более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В реализацию проекта инвестируют 17,1 миллиарда рублей.

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий