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02 октября, 12:15

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Пешеходный тоннель и южный павильон для МЦД открыли на Белорусском вокзале

Пешеходный тоннель и южный павильон для МЦД открыли на Белорусском вокзале

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На Белорусском вокзале открыли сразу два новых пассажирских объекта – это пешеходный тоннель и павильон для первого и четвертого диаметров МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Там подчеркнули, что новая инфраструктура подходит для маломобильных пассажиров. Еще во время подготовки в запуску D4 на вокзале построили три платформы. Одна из них – островная, там можно пересесть между диаметрами без перехода, что экономит пассажирам время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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