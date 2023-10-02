Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, какие объекты социальной инфраструктуры появятся на западе столицы. По словам мэра Москвы, в Раменках в ближайшее время появится учебный корпус, рассчитанный на 300 детей с дошкольным отделением. Кроме того, в этом районе планируется возвести образовательный комплекс на 550 учеников и детский сад на 150 воспитанников.

Как рассказал градоначальник, всего на западе столицы строится больше десятка новых социальных объектов. Так, в планах – строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра на Боровском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.