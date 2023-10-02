Транспортной полиции Москвы передали современную аэролодку российского производства

Власти столицы передали транспортной полиции Москвы современную аэролодку российского производства. Ее уникальность в том, что она может выходить на рейд в любое время года и развивать скорость до 180 километров в час. Это значительно облегчит работу сотрудников полиции при обеспечении безопасности на Москве-реке и других столичных акваториях.

Торжественная передача судна состоялась на Северном речном вокзале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.