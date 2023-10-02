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02 октября, 19:30

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Транспортной полиции Москвы передали современную аэролодку российского производства

Транспортной полиции Москвы передали современную аэролодку российского производства

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Власти столицы передали транспортной полиции Москвы современную аэролодку российского производства. Ее уникальность в том, что она может выходить на рейд в любое время года и развивать скорость до 180 километров в час. Это значительно облегчит работу сотрудников полиции при обеспечении безопасности на Москве-реке и других столичных акваториях.

Торжественная передача судна состоялась на Северном речном вокзале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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