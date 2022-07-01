Более 3 млн кв м жилья введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

До конца года в Троицком и Новомосковском округах введут более трех миллионов квадратных метров жилья. Под новые ЖК закладывают и новые соцобъекты: детские сады, школы, поликлиники. Все это располагается в шаговой или транспортной доступности.

Главные принципы формирования жилых кварталов – это дворы-парки без машин, наличие экотроп, единая сеть вело-и транспортных маршрутов.

В ТиНАО более 100 детских садов и школ. Еще около 30 появятся в этом году. А в планах на ближайшие пять лет ввести в эксплуатацию еще около 100 объектов образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.