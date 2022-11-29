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Экономика

"Почта России" запустила доставку из зарубежных интернет-магазинов

"Почта России" запустила доставку из зарубежных интернет-магазинов

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"Почта России" теперь доставляет покупки из европейских интернет магазинов, опция доступна для клиентов "Почта Global". Они могут сделать заказы на Farfetch, Yoox, Asos и европейских сайтах Zara, H&M и других ушедших брендов. Об этом говорится в сообщении компании.

На "Почта Global" оплатить заказ можно российской банковской картой, в цену доставки включили хранение на складе оператора до трех месяцев. Доставлять заказы обещают через склады в Берлине сроком от двух недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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