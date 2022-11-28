Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы организовали пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Пуск был произведен в 18:17 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области.

Сообщалось, что пуск планировался на воскресенье, 27 ноября. При этом были обозначены резервные даты старта – 28, 29 и 30 ноября.

До этого ВКС организовали пуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк 2 ноября. Старт был произведен в 09:48.

Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!