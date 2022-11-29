Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Страны ЕС не смогли достичь договоренности по уровню потолка цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства рассказали, что переговоры внутри Евросоюза вновь застопорились. В частности, Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость в 62 доллара за баррель слишком высокой.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на участников дискуссии сообщает, что новая дата переговоров еще не назначена, однако планируется, что механизм ограничения цены на российскую нефть должен вступить в силу до 5 декабря.

"Договоренностей нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой", – сказал собеседник издания.

Ранее профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что возможное ограничение цен на нефть из России негативно скажется на ЕС. При этом он отметил, что такой запрет выгоден только Вашингтону.

Эксперт считает, что разногласия в Евросоюзе по поводу лимита стоимости топлива являются предсказуемыми, а введение потолка цен вызовет хаос на мировом энергетическом рынке.

Как подчеркивал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, позиция России остается прежней: Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.



Переговоры о потолке цен на нефть зашли в тупик из-за разногласий в ЕС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!