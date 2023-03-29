В России начнут строить крупные морские зерновозы

Крупные морские зерновозы начнут строить в России. "Росагролизинг" готовит к запуску серийное производство таких судов. Об этом стало известно на встрече Михаила Мишустина с главой компании Павлом Косовым.

Заказ на проекты по строительству уже разместили. По плану они будут готовы через полгода, а в течение двух-трех лет корабли будут спущены на воду.

Задачу существенно увеличить производство сельхозтехники, оборудования для пищевой промышленности и судов, которые необходимы для перевозки зерна, ранее поставил Владимир Путин.

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