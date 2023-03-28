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28 марта, 16:30

Экономика

Заводы в Челябинске и Кировске увеличат выпуск снарядов в 7–8 раз до конца года

Заводы в Челябинске и Кировске увеличат выпуск снарядов в 7–8 раз до конца года

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Заводы в Челябинске и Кировске увеличат выпуск ракет и снарядов в 7–8 раз до конца года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра обороны России Сергея Шойгу в эти регионы.

Руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса доложили о модернизации и расширении производства. Также Сергей Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также систему контроля качества продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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