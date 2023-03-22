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Транспорт

Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

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Продолжаются работы по созданию МЦД-3. Утвержден проект планировки прилегающей к диаметру территории на участке от МКАД до ТПУ "Косино". Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ежедневно этим транспортным узлом пользуются более 30 тысяч человек. Помимо станции МЦД, там будут две станции метро – "Косино" Некрасовской линии и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской.

В ходе реконструкции будет создан современный пригородный вокзал. Там обновят платформы и построят подземный вестибюль для удобного прохода к поездам. А рядом со станцией появятся новые дороги, тротуары и велодорожки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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