Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах. Она указала на то, что после резкого снижения курса рубля национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.

Матвиенко отметила, что сейчас рубль стабилизировался, но ценники при этом остаются на прежнем уровне. По ее словам, кабмин должен предложить конкретные меры, потому что это "нечестно, несправедливо и остается на совести торговли".

