Эксперт рассказал, как скажется свободное падение евро на российской экономике

Курсы доллара и евро 26 августа практически сравнялись. Однако эксперты не дают европейской валюте шансов уже в ближайшей перспективе.

Как скажется свободное падение евро на российской экономике? И стоит ли избавляться от иностранной наличности? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.