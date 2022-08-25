На Рублевке начали распродавать недвижимость на общую сумму в 2 трлн рублей

На Рублевке распродают недвижимость на половину бюджета всей Москвы. Четыре тысячи лотов на почти два триллиона рублей можно найти в Сети.

Например, от относительно скромных дачных домиков до дворцов. За 150 миллионов рублей можно стать обладателем большого участка с домом, в отделке которого использовали мрамор и позолоту.

Что за распродажа и изменились ли цены за последние полгода? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.