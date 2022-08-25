За сутки в Москве выявили 8 874 случая заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За сутки в Москве заявили 8 874 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в столице от коронавируса скончались 25 человек, 409 человек госпитализировали. Выздоровели за сутки 8 574 пациента.

В России за последние сутки зафиксировали 43 919 новых случаев заражения коронавирусом. Число госпитализированных с COVID-19 за 24 часа составило 3 936 человек. Выздоровели 30 775 пациентов. За сутки скончался 71 пациент.

Ранее академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года.

Он отметил, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.

